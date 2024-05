Mit dem Spitzenkoch am Griller

Das Gastronomenpaar Stefan Doubek und Nora Pein grillt privat regelmäßig auf der Dachterrasse in Floridsdorf.

In seinem Fine-Dining-Restaurant arbeitet Stefan Doubek ausschließlich mit Feuer. Was bei ihm zu Hause auf den Griller kommt. Und was man sich alles von ihm abschauen kann.

Plötzlich züngeln Flammen aus der Glut empor. Stefan Doubek steht am Griller und lässt großzügig Olivenöl in das gusseiserne Pfännchen laufen, das er gerade direkt auf der Kohle platziert hat. Darin: dicke Gambas, ordentlich Knoblauch, Chili, Petersilie, Meersalz. Nur ein paar Minuten schmurgelt das Ganze dahin, und fertig ist die Herrlichkeit aus süßem Meeresgetier und rauchig-scharfem Öl.