Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.



Kontroverse um israelischen Luftangriff in Rafah: Bei einem Angriff auf die Zelte geflüchteter Zivilisten soll es viele Tote gegeben haben. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zeigt sich "entsetzt angesichts dieses tödlichen Vorfalls, der einmal mehr zeigt, dass es (im Gazastreifen) nirgends sicher ist". Israel spricht davon, zwei Hamas-Führer getötet zu haben. Mehr dazu

Vermisstensuche in Papua-Neuguinea "Wettlauf gegen Zeit": Nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea mit hunderten Toten schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. "Seit der Katastrophe sind bereits drei Tage und sieben Stunden vergangen", sagte Serhan Aktoprak von der Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Port Moresby am Montag der AFP. Mehr dazu

Ofner gewinnt trotz Skandalentscheidung Fünfsatz-Krimi: Sebastian Ofner bezwingt in der ersten Runde der French Open in Paris den Franzosen Terrence Atmane mit 3:6 4:6 7:6 (2), 6:2 und 7:5. Dabei hätte Atmane das Match gar nicht zu Ende spielen dürfen. Mehr dazu

Arnautovic-Doppelpack in letzter Ligarunde für Meister Inter: Der ÖFB-Stürmer schießt seine Ligatore Nummer vier und fünf. Mehr dazu

Wo KPÖ drauf steht, ist Kommunismus drin: Wer die Enteignung von Konzernen propagiert, gefährdet die Wirtschaft des Landes. Das schreibt Martin Fritzl in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über das jubilierende Fiakerlied. Mehr dazu