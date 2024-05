China hatte bereits in der vergangenen Woche ein zweitägiges Großmanöver nahe Taiwan abgehalten.

Taiwan hat nach eigenen Angaben erneut dutzende chinesische Militärflugzeuge und Schiffe in der Nähe der Insel entdeckt. 21 Flugzeuge und 15 Schiffe der Marine und der Küstenwache seien in den vergangenen 24 Stunden gesichtet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mit. Zehn Flugzeuge seien in Taiwans Luftüberwachungszone eingedrungen.

China hatte in der vergangenen Woche ein zweitägiges Großmanöver nahe Taiwan abgehalten. Nach Angaben aus Taipeh setzte China bei seiner Machtdemonstration 111 Flugzeuge und dutzende Marineschiffe ein.

Konflikt gärt seit 75 Jahren

Taiwan hatte sich am Ende des Bürgerkrieges vor 75 Jahren vom kommunistischen Festlandchina abgespalten. Peking betrachtet die Insel seither als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Seit 2016 hat China den politischen und militärischen Druck auf Taiwan massiv erhöht und schickt auch außerhalb von Manövern fast täglich Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Nähe der Insel. (APA/AFP)