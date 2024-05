Die Presse: Die politische Lage in Georgien ist angespannt. Die Parlamentsmehrheit will das Veto der Präsidentin zum umstrittenen Agentengesetz am Dienstag überstimmen. Warum ist der Kampf gegen den angeblichen „ausländischen Einfluss“ zur Idée fixe der Regierungspartei Georgischer Traum geworden?