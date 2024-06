Miami Vibes: Latinokultur, der lässige Anteil am Streetlife

In Miami wird weit mehr Spanisch als Englisch gesprochen, die Palmen wachsen hoch wie Häuser – und die Graffitis mit ihnen. Neben den kulturellen und kulinarischen Einflüssen aus Lateinamerika macht eine vitale Street-Art-Szene den Reiz der Metropole in Florida aus.

One dollar, one dollar!“, ruft Francesco. Seit mehr als 35 Jahren verkauft der „Grandfather of Little Havana“ an der Calle Ocho Lose. Hinter ihm sitzen im 1963 begründeten Domino Club Männer und Frauen in leicht vorgerücktem Alter unter einem Sonnendach beim Dominospiel. Touristen drängen sich in ein Zigarrengeschäft, um einem „Master Cigar Roller“ bei der Arbeit zuzuschauen. Andere halten an der Ventanita, dem Fensterchen der Bar des El Pub, für einen winzigen Kaffee, der fünf Mal so viel Koffein enthalten soll wie normaler Espresso. Kubaner zu sein war eben noch nie etwas für Mutlose. Und so bestellt Armando Gonzalez zum Kaffee auch gleich Beef-Empanadas. „Wir lieben Gebratenes und Rum“, so umreißt er die Gepflogenheiten des Landes, in dem er vor 22 Jahren geboren wurde.

Heute führt er bei der „Cuban Food Tour“ Besucher durch Little Havana. Hier sieht es fast aus wie in der kubanischen Hauptstadt, wenn man vom Verkehr, der McDonald’s-Filiale und dem großen Wandgemälde absieht, das die in Havanna geborene und in Miami heimische Sängerin Gloria Estefan und ihren Mann zeigt, den Musikproduzenten Emilio Estefan. Als „Miami Sound Machine“ schuf das Paar einst den Soundtrack zur Stadt.

Empanadas und Mojitos

80.000 Menschen leben hier auf knapp vier Quadratkilometern, sagt Armando und reicht Empanadas, eine gute Grundlage für die Mojitos, die beim nächsten Stopp in der Tapas-Bar CubaTa warten.