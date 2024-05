Reform der Bildungskarenz vorerst wohl abgesagt

Es finden derzeit keine Verhandlungen der Koalitionspartner über eine Reform statt. Gleichzeitig naht das Ende der Legislaturperiode.

Im vergangenen Juli hat Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Reform der Bildungskarenz angekündigt. Grund dafür war ein kritischer Rechnungshofbericht der Anlass dafür gab, die Bildungskarenz in ihrer aktuellen Form zu überdenken.

Im Arbeitsministerium wurden daraufhin einige Reformvorschläge gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet. Unter anderem sollte ein unmittelbarer Anschluss von Bildungskarenz an die Elternkarenz im Regelfall verhindert werden.

So wie es derzeit aussieht, wird es in dieser Legislaturperiode aber zu keiner Reform mehr kommen. Die Grünen lehnten eine Novelle in der von Kocher angedachten Form ab. Nun betonten sie auf APA-Anfrage, selbst Vorschläge eingebracht zu haben, etwa eine umfassende Bildungsberatung vor Beginn der Karenz. Die ÖVP habe darauf aber „bis heute nicht reagiert“. Verhandlungen finden dazu aktuell keine statt, bestätigten beide Parteien. Für die in wenigen Monaten zu Ende gehende Legislaturperiode erwarte man daher „aus heutiger Sicht keine Reform“, heißt es von den Grünen. (Red.)