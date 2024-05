Die Tenniswelt hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem

Dass der Franzose Térence Atmane in der ersten Runde der French Open nach seinem „Abschuss“ nicht disqualifiziert wurde, führt das Regelwerk dieses Sports ad absurdum. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen?

Die Szene wird nicht harmloser. Ganz egal, wie oft man sie sich noch ansieht. Nachdem Térence Atmane in einem Anfall von Frust auf dem engen Court 12 im Stade Roland Garros einen Ball mit voller Wucht in die Zuschauerränge geschlagen und eine Besucherin am Knie getroffen hatte, war das zur Verwunderung vieler nicht gleichbedeutend mit dem sofortigen Ende des Erstrundenspiels gegen Sebastian Ofner.