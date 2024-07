Die Zuiderwaterlinie: Wie Noord-Brabant mit Wasser kämpfte

Zu Besuch in den kleinen Festungsstädten in Noord-Brabant im Süden der Niederlande. Die alte strategische Zuiderwaterlinie, die südliche Wasserlinie, verbindet sie. Gut eingebunden in ein Netz aus Rad- und Wanderwegen.

Hier stehen überall Kanonen. Doch diesen Relikten haftet nichts Martialisches an. Scharf geschossen wird nur noch selten. In Geertruidenberg machen sich Soldaten auf den Weg zum Waffenplatz. Sie werden begleitet von Trommlern und Fahnenträgern, alle in historischen Kostümen. Es sind Musketiere und Pikeniere aus dem 16. Jahrhundert. Den Schaulustigen erklären sie die Abläufe, die zum Befüllen der Kanonen nötig sind. Schließlich tritt ein Soldat mit seiner Fackel an die Kanone und zündet sie. Ein Knall, Pulverdampf steigt auf.