Unterschrift in Brüssel: Österreich drängt unter den „Sky Shield“

Österreich will sowohl Mittel- als auch Langstreckenabwehrsysteme kaufen. Picturedesk / Sebastian Gollnow

Österreich besiegelt in Brüssel seinen Beitritt zur europäischen „Sky Shield“-Initiative. Das Projekt soll helfen, den Luftraum über Europa vor Raketen und Drohnen zu schützen. Aber es polarisiert auch. Und zwar nicht nur in Wien.

Heute Vormittag macht Österreich den entscheidenden Schritt in Richtung „Sky Shield“: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wird in Brüssel ihre Unterschrift unter ein Memorandum of Understanding (MoU) setzen. Das Papier ist zwar rechtlich nicht bindend, stößt aber die Tür auf, um innerhalb von ESSI auch konkret über gemeinsame Beschaffungen zu verhandeln.

Tanner sprach im Vorfeld von einem „notwendigen Schritt, um die Fähigkeitslücken im Bereich der Luftverteidigung zu schließen“: Zugleich polarisiert die „Sky Shield“-Initiative nicht nur in Österreich, wo sich die FPÖ gegen den Beitritt ausspricht. Das von Deutschland ins Leben gerufene Projekt legt auch innereuropäische Konfliktlinien offen. Manchen Staaten geht die Initiative nicht weit genug, andere EU-Staaten haben wiederum ganz andere Pläne.