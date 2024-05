Mit dem Projekt will Europa Raketenangriffe abwehren.

Militär. Österreich besiegelte in Brüssel Teilnahme an europäischer Luftverteidigung. Aber das Projekt polarisiert. Auch in Wien.

Kaum war die Unterschrift unter das Papier gesetzt, kochte der Streit wieder hoch. Die FPÖ ortete einen von ÖVP und Grünen „gelebten Neutralitätsverrat“, die SPÖ mahnte zu mehr Transparenz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wiederum nahm die FPÖ ins Visier und als „eine Gefahr für die Sicherheit unseres Landes“.