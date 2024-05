Polizisten bemerkten in der Nacht auf Sonntag ein Auto, das ohne Licht fuhr und immer wieder ruckartig bremste. Sie stoppten es und fanden den 15-Jährigen am Steuer.

In Folge einer Alko-Spritztour mit gestohlenem Pkw ist ein in Deutschland vermisster Teenie der Wiener Polizei Sonntagfrüh ins Netz gegangen. Den Beamten war gegen 3.00 Uhr am Stubenring ein Pkw-Lenker aufgrund seines Fahrverhaltens sowie seines ausgeschalteten Lichts aufgefallen. Im Zuge der Kontrolle entpuppte sich der Lenker als ein in Deutschland abgängig gemeldeter 15-jähriger Rumäne. Der Pkw gehörte den Eltern eines Freundes, so die Landespolizeidirektion.

Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 0,65 Promille Alkohol im Blut. Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt und, nach Rücksprache mit den in Deutschland befindlichen Erziehungsberechtigten, in die Obhut eines in Wien lebenden Angehörigen gegeben. Der Freund des 15-Jährigen soll ihm den Wagen überlassen haben, hieß es weiter. Der Pkw war zuvor aber als gestohlen gemeldet worden, hieß es. (APA)