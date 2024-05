Gibt Ex-ÖVP-Chef Mitterlehner seine Stimme den Neos?

Neos-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter könnte bei der EU-Wahl am 9. Juni eine Stimme vom früheren ÖVP-Vizekanzler bekommen.

Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ist offenbar vom pinken Spitzenkandidaten Helmut Brandstätter angetan. Bei einem zufälligen Treffen in einem Kaffeehaus in Krems soll Mitterlehner zu Brandstätter gesagt haben: „Ich bin schwer am Überlegen, ob Du, Helmut, nicht eine Stimme kriegst von mir.“

Als Begründung schickte Mitterlehner demnach nach: „Die ÖVP ist wirklich nicht mehr so Europa-orientiert.“ Naturgemäß erfreut darob zeigte sich Brandstätter und verbreitete am Montag via X (vormals Twitter) einen Screenshot, der ihn und Mitterlehner in dem Kaffeehaus zeigt. (APA)