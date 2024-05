Passive Haltung schadet auch in virtuellen Meetings

Viele Arbeitnehmer erledigen in virtuellen Meetings gleichzeitig andere Aufgaben. William Perugini via www.imago-images.de

Fast jeder Dritte verhält sich in virtuellen Terminen zurückhaltender als bei persönlichen Meetings.

Homeoffice ist für viele Menschen in Bürojobs nicht mehr wegzudenken. Dazu gehören auch virtuelle Meetings. Sie bergen, wie zuletzt durch eine Studie der Universität Wien bestätigt, das Risiko, physisch anwesende Arbeitskräfte zu bevorzugen. Denn: Fast jeder Dritte verhält sich in virtuellen Meetings passiver als bei persönlichen Meetings. Zu diesem Ergebnis kommt das interdisziplinäre Forschungsprojekt Cooperative Meetings (COME) unter 887 Befragten.

„Mitarbeiter stecken in einem Dilemma: Sie schätzen ihre Homeoffice-Zeiten und spüren gleichzeitig, dass sie virtuell weniger zu Wort kommen und sich ihre Gestaltungsmöglichkeiten verringern“, erklärt Irene Kernthaler-Moser, eine der Studienautorinnen: „Organisationen, die sich dieser Herausforderung nicht stellen, riskieren, den Input von gut einem Drittel ihrer Mitarbeitenden zu verlieren.“

Multitasking ist in Meetings unerwünscht

Viele Arbeitnehmer würden in virtuellen Meetings gleichzeitig an anderen Aufgaben arbeiten und dadurch die Qualität der Meetings beeinträchtigen. Der Befragung zufolge trifft dies sogar auf 65 Prozent zu. „Dieses vermeintliche Multitasking bleibt aber oft nicht unbemerkt, 55 Prozent fühlen sich durch abgelenkte Kollegen in Online-Meetings gestört“, fügt Co-Autorin Michaela Schaffhauser-Linzatti hinzu.

Abgelenkt werden die meisten in virtuellen Meetings aber nicht von privaten Dingen, sondern von anderen Aufgaben im Job. Am häufigsten tendieren sie dazu, E-Mails zu bearbeiten (74 Prozent) oder an anderen Projekten zu arbeiten (57 Prozent). Vor allem Männer, Personen mit Führungsfunktion und Personen mit viel Arbeitszeit bearbeiten nebenbei ihre E-Mails. Ebenso verleiten starke Hierarchien in Unternehmen dazu, zusätzlich etwas anderes zu machen.

Kleine Tricks, großer Effekt?

Es seien kleine „Tricks“, die dabei helfen können, bei Meetings aktiv dabei zu sein. Knapp die Hälfte aller Teilnehmenden nehmen oft oder manchmal an Meetings teil, bei denen ihnen ihre Aufgabe unklar ist. Lediglich 16 Prozent kennen ihre Aufgabe im Meeting immer genau.

„Wenn einem unklar ist, warum man zu einem Meeting eingeladen wurde, sollte man einfach höflich nachfragen, warum die Anwesenheit gewünscht ist. Eine klare inhaltliche Agenda hilft außerdem“, so Kernthaler-Moser. Arbeit in Kleingruppen (virtuelle Break-Out-Rooms) und regelmäßige Pausen seien wichtige Faktoren, um virtuelle Meetings sinnvoll zu gestalten und alle Beteiligten am Ball zu halten.



Wichtig sei auch: Das Ziel bereits bei der Planung im Blick zu haben. Denn eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass die Arbeitsergebnisse in virtuellen Meetings im Vergleich zu physischen Meetings schlechter sind. Insbesondere bei Diskussionen und Ideenfindung gaben die Befragten an, dass die inhaltliche Qualität im Call deutlich schlechter sei. „Es kann sich also lohnen, Meetings zur Ideenfindung so zu planen, dass möglichst alle vor Ort dabei sein können. Homeoffice-Zeiten wiederum können gut für Info-Meetings genutzt werden“, rät Schaffhauser-Linzatti abschließend. (ere)