Was bringt ein inszenierter Corona-Prozess?

Ein Freispruch für die Republik, ein Schuldspruch und ein Vergleich: Der erste „Wiener Prozess“ im Odeon behandelte die Corona-Politik. Alles nur theatralische Anmaßung? Oder ein Projekt der Aufklärung?

Ja, die Bevölkerung hat durch überschießende staatliche Corona-Maßnahmen einen Schaden erlitten. Durch diese Maßnahmen wurde aber weder das Grundrecht auf Bildung noch jenes auf Privat- und Familienleben verletzt. Die Republik Österreich ist also nicht schadenersatzpflichtig. Sie hat aber, so der Spruch in einem zweiten, ganz gegensätzlichen Anklagepunkt, vulnerable Gruppen nicht ausreichend geschützt. Und der Freispruch im ersten Anklagepunkt dürfe nicht „als Freibrief für zukünftige Regierungen verstanden werden“, betonten die Geschworenen.

Zu diesem Urteil kam das Gericht beim ersten der „Wiener Prozesse“ der Wiener Festwochen, die, wie berichtet, eine „Freie Republik Wien“ ausgerufen haben. In einem dritten Anklagepunkt kam es zu einem Vergleich zwischen Klägerin (der „Freien Republik“) und Angeklagter (der Republik Österreich): Die Republik verpflichtet sich, Information über Förderungen im Rahmen der Pandemie öffentlich zugänglich zu machen, gleichheitswidrig ausbezahlte Förderungen zurückzufordern und zu wenig Geförderte zu entschädigen.

Gleich vorweg: Auch dieser Spruch hat keine direkte Konsequenz in der Realität. Die „Wiener Prozesse“ sind ein Kulturevent, ein „Reality-Format“, wie es im TV-Jargon heißt. Eine Inszenierung. Darum folgte auch der Wiener Stadtrat Peter Hacker – im Gegensatz zum ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober – der „Vorladung“ als Zeuge nicht: Er wolle beim einem inszenierten Verfahren nicht auftreten, ließ er ausrichten. Der erfolgreiche Rechtsanwalt Michael Dohr, der beim „Wiener Prozess“ die Rolle des Verteidigers spielte – und zwar mit großem Engagement, mit subtilem Kärntner Zungenschlag und in sehr bunten Anzügen, wie er sie auch bei wirklichen Prozessen trägt –, kommentierte das mit einem interessanten, wie eine Variation von Schnitzlers „Wir spielen alle“ anmutenden Satz: „Jeder Auftritt ist inszeniert.“