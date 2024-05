Für 99 Euro in alle Bundesmuseen: Mayers „All you can see“-Büffet

Warum muss gerade der Museumsbesuch billig sein? Mit einer neuen Jahreskarte bringt Staatssekretärin Andrea Mayer sich in Stellung. Am Rücken (erfolgreicher) Museen.

Billiger wird derzeit ja wenig, die Zeitungsabos nicht, die Bücher, die Opernabos, die Konzertabos nicht. Nur der (abonnierte) Besuch in den Bundesmuseen soll nach dem Willen von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zukünftig günstig sein wie nie zuvor. Und dieser Wille ist ein eiserner, das haben in den vergangenen Monaten viele Museumsdirektorinnen und -direktoren sowie deren kaufmännische Konterparts zu spüren bekommen (fast alle von ihnen hat Mayer zumindest einmal in ihren Amtszeiten verlängert).

Sie taten also – mehr oder weniger zähneknirschend, hört man –, was politisch von ihnen verlangt wurde: die Durchsetzung und Präsentation der ultimativen Bundesmuseen-Jahreskarte um ultimative 99 Euro (fehlen noch die 99 Cent, um sich dabei tatsächlich beim Möbelhaus-Ausverkauf zu wähnen). Das gab es in Österreich tatsächlich noch nie: unbegrenzten Eintritt in alle acht Bundesmuseen und in die Nationalbibliothek. „All you can see“ nannte es strahlend Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann an Mayers Seite bei der Pressekonferenz am Montag im Belvedere 21.