Iron Butterfly-Sänger Doug Ingle ist gestorben

Doug Ingle (links) and Bassist Lee Dorman bei einem Iron Butterfly-Konzert um 1967. Photo by Don Paulsen/Michael Ochs Archives/Getty Images

Mit „In-a-Gadda-Da-Vida“ wurden Iron Butterfly berühmt. Sänger Doug Ingle war das letzte lebende Mitglied der Band. Nun ist auch er gestorben.

Wem Doug Ingle nichts sagt, der kennt recht wahrscheinlich einen Song von ihm: „In-a-Gadda-Da-Vida“. Die perkussiven Wirbel tauchten in etlichen Serien auf („Simpsons“, „Die Wilden Siebziger“, „Dr. House“), sie inspirierten etwa Slayer, The Residents, High Contrast und Boney M. zu Coverversionen. Auch Helge Schneider und Rapper Nas haben den Song gesampelt. Mit 17 Minuten nimmt die Nummer die gesamte B-Seite des gleichnamigen Iron-Butterfly-Albums ein, das sich alleine in den USA vier Millionen Mal verkauft hat. 140 Wochen war es in den Albumcharts vertreten.

Ingle, Gründer und Sänger der Rockband, hat den Song in den 1960er-Jahren geschrieben. Im Alter von 78 Jahren ist er nun verstorben. Und mit ihm das letzte Mitglied der originalen Band-Besetzung. Das gab sein Sohn Doug Ingle Jr. in den sozialen Medien bekannt: „Danke, Dad, dass du mir ein Vater, Lehrer und Freund warst. Ich werde für den Rest meiner Tage liebevolle Erinnerungen mit mir herumtragen, um auf dieser Reise des Lebens voranzukommen“, schreibt er dort.

Gerüchte um die Nonsensphrase

In San Diego gründete Ingle 1966 seine Band. Ihr Debüt „Heavy“ veröffentlichen Iron Butterfly zwei Jahre später. Noch im selben Jahr folgte „In-a-Gadda-Da-Vida“. Darüber, wie es zum Titel kam, kursieren mehrere Geschichten. Es heißt, der Songtitel soll eigentlich „In the Garden Eden“ geheißen haben, während der Proben und Aufnahmen soll Ingle ihn aber vernuschelt haben, unter Drogeneinfluss. Recht ähnlich ist eine andere bekannte Version: Der Sänger habe den Titel nach zweieinhalb Litern Wein so ausgesprochen, Schlagzeuger Ron Bushy (2021 gestorben), habe die Nonsensphrase als derart eingängig empfunden, dass er sie niederschrieb. Wieder eine andere Geschichte erzählt vom bloßem akustischen Missverstehen über Kopfhörer.

Zwischenzeitlich verließ Ingle die Band, leitete einen Park für Wohnmobile in Los Angeles, kehrte aber für verschiedene Tourneen zu Iron Butterfly zurück, bis er Mitte der 1990er-Jahre ein letztes Mal mit der Gruppe auftrat. (red.)