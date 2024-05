Nordkorea feuert offenbar Rakete Richtung Japan

Die Führung in Pjöngjang hat kürzlich den Start von Spionagesatelliten angekündigt.

Die japanische Regierung hat am Montag kurzzeitig eine Warnung an die Bevölkerung der südlichen Präfektur Okinawa vor einer möglichen nordkoreanischen Rakete herausgegeben. Wenig später wurde diese Warnung wieder aufgehoben. Man gehe nicht davon aus, dass die Rakete japanisches Festland erreichen werde.

Nordkorea hat erst vor Kurzem Japan über den Start von Spionagesatelliten informiert. Der Start einer Trägerrakete mit einem Satelliten an Bord bis spätestens 3. Juni um Mitternacht erfolgen werde, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio. Der Küstenwache seien drei Gefahrenzonen im Meer genannt worden, in die Trümmerstücke der Rakete fallen könnten. Südkoreas Militär hatte zuletzt von Anzeichen gesprochen, wonach Nordkorea im Raumfahrtzentrum Tongchangri im Nordwesten des abgeschotteten Landes Vorbereitungen für den Start eines zweiten militärischen Aufklärungssatelliten treffe.

Als Reaktion auf die jetzige Ankündigung stimmten sich Kyodo zufolge Regierungsvertreter Japans, der USA und Südkoreas darüber ab, Nordkorea zu drängen, auf den Start zu verzichten. Die drei Länder und Australien hatten Nordkorea wegen des Starts seines ersten Spionagesatelliten im November mit neuen Sanktionen belegt.