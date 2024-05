Für Genies will sie spielen (nicht nur für „Frauen und Schwule“)!

Performerin Angélica Liddell steigerte sich in den „Liebestod“ hinein, als gäbe es kein Morgen. Und keine politische Korrektheit.

Schönheit! Pathos! Spiritualität! Selten derart viel Vernünftiges im Theater heute gehört. Dass dieses auch derart atemberaubend vorgetragen wird, ist schon die Zugabe, die den furiosen zweistündigen Monolog von Extremperformerin Angélica Liddell am Sonntag- und Montagabend im Volkstheater zum Ereignis machte. Es war eine irre Beschwörung der Bedeutsamkeit von Theater, Tanz und Sprache, eine Zelebrierung archaischer Gestik aus profanen wie sakralen Riten, ein pantomimisches Feuerwerk aus Flamenco und Exorzismus. All das unterbrochen von einer Publikumsbeschimpfung, wie man sie in Wien noch nie gehört hat. Weil unter umgekehrten politischen Vorzeichen: eine linke Selbstbeschimpfung.