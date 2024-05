„Roller der Liebe“ von französischem Ex-Präsident Hollande versteigert

Seine Rollerausfahrten brachten ihn in Bedrängnis: der frühere Präsident François Hollande.

Die Fotos des Präsidenten auf dem Gefährt sorgten 2014 für Erklärungsnot. Die damalige Geliebte, zu der auf dem Roller brauste, ist heute seine Frau.

Der in Frankreich zu Berühmtheit gelangte Motorroller, mit dem Ex-Präsident François Hollande sich zu seiner heimlichen Geliebten fahren ließ, ist von einem Auktionshaus versteigert worden. Der Roller sei für 25.420 Euro an den Gründer eines Automobilmuseums verkauft worden, teilte das Auktionshaus Rouillac in Tours mit.

„Der Verkauf dieses ikonischen Rollers hat in der französischen und internationalen Presse große Neugier hervorgerufen aufgrund seiner besonderen Geschichte, die mit der Präsidentschaft von François Hollande verbunden ist, die er ins Wanken gebracht hat“, sagte Auktionator Aymeric Rouillac. Zu seiner Zeit als Präsident war Hollande im Jänner 2014 auf dem Roller fotografiert worden, als er sich unbemerkt zu seiner Geliebten, der Schauspielerin Julie Gayet, Paris begeben wollte.

Damalige Geliebte ist heute seine Frau

Die Fotos des Präsidenten auf dem „Roller der Liebe“ in einer Illustrierten lösten damals eine kleine Krise aus und brachten den Staatschef in Erklärungsnot - offiziell wohnte er damals noch mit der Première dame Valérie Trierweiler im Élysée-Palast. Die Wogen aber glätteten sich schnell. Die Mehrheit der Menschen in Frankreich betrachtete die Affäre des Präsidenten damals als dessen Privatangelegenheit - und inzwischen ist er mit Gayet längst verheiratet.

„Roller der Liebe“ mit Echtheitszertifikat

Schon vor einiger Zeit war der Roller mit inzwischen 34.000 Kilometern auf dem Buckel aus dem Fahrzeugbestand des Élysée-Palasts ausgesondert und verkauft worden. Schon damals attestierte Ex-Präsident Hollande den Käufern handschriftlich, dass es sich um den Original-Roller seiner nächtlichen Eskapaden handelte. Nun wollten ihn die bisherigen Besitzer wieder loswerden. Auf 1.300 Euro werde ein Motorroller dieses Alters normalerweise taxiert, schrieb der Sender France Info. Dieser Rolle aber habe ein kleines bisschen zur Geschichte Frankreichs beigetragen, erklärte der Auktionator. (APA/dpa)