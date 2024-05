Die Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland

Skandale am rechten Rand überdecken die inhaltliche Debatte. Erstmals tritt eine Kommissionschefin an.

Eine Bierzeltrednerin ist sie nicht. Im blassrosa Blazer steht Ursula von der Leyen auf der Bühne, vor ihr mehr als hundert Zuhörer, die auf Holzbänken an Biertischen sitzen. „Wir alle spüren ja, dass diese europäischen Parlamentswahlen anders sind als die Wahlen davor“, sagt die EU-Kommissionspräsidentin am Sonntag in der Leipziger Innenstadt. Für einen Moment ballt sie zaghaft die Fäuste. „Weil dieses friedliche Europa wie nie zuvor von Populisten, von Extremisten, von Demagogen herausgefordert wird.“