Rastlose Zugewanderte in Brüssel

Es fühlt sich für mich nicht natürlich an, dass ich seit gut zehn Jahren in dieser Stadt lebe, aber mich nicht politisch mit ihr befasse“, sagte Tom Moylan am Montagmorgen in einem Café auf halbem Weg zwischen dem königlichen Stadtschloss und den EU-Institutionen. Wir kennen uns seit Längerem beruflich; er arbeitete in der Europäischen Kommission, schrieb dort Reden, seit einiger Zeit ist er als Kommunikationsberater selbstständig, aber der Grund unseres Treffens war ein gänzlich anderer. Im Mai vorigen Jahres gründete Moylan eine zivilgesellschaftliche Organisation namens Restless Brussels. Deren Zweck fußt in der eingangs zitierten Befindlichkeit, die wohl viele von uns nach Brüssel Zugereisten beschäftigt: Wir leben hier in unserer EU-Blase, in dem, was dann unter der nicht unbelasteten Chiffre „Brüssel“ zusammengepackt wird – aber mit der eigentlichen, echten Stadt Brüssel haben die meisten von uns nichts zu tun, wenn man von der Anmeldung am Fremdenamt absieht, ohne die man kein Bankkonto eröffnen kann, was wiederum das Mieten einer Wohnung verunmöglicht.

Das soll sich dank Restless Brussels ändern, hofft Moylan. „Wir organisieren zum Beispiel Trainings, in denen wir den Leuten beibringen, wie sie in ihrer Nachbarschaft für bestimmte Anliegen lobbyieren können. Wen genau muss man am Gemeindeamt ansprechen?“ Da geht es um bescheidene Wünsche wie zum Beispiel die Verkehrsberuhigung der Straße vor einer Schule. Mehr als 2000 Empfänger beziehen den Newsletter.

Derzeit ist Restless Brussels damit beschäftigt, möglichst viele EU-Bürger dazu zu animieren, sich bis zum 31. Juli für die belgischen Gemeinderatswahlen im Herbst zu registrieren. „Wir sind rund 300.000 in dieser Stadt – aber nur 17 Prozent von uns gingen letztes Mal wählen“, sagt Moylan. Ich drücke ihm die Daumen, dass es heuer mehr werden. Über Brüssel zu lästern ist für uns Zugereiste leicht – es mitzugestalten aber viel sinnvoller.

