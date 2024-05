Japanischer Finanzminister über Yen-Schwäche zunehmend besorgt

Finanzminister Shunichi Suzuki warnt vor Belastungen für Unternehmen und Verbraucher durch hohe Importpreise.

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki äußert sich zunehmend besorgt über die negativen Aspekte der aktuellen Yen-Schwäche. „Der schwache Yen steigert die Gewinne der Exporteure, aber er erhöht auch die Belastungen für Unternehmen und Verbraucher, indem er die Importpreise in die Höhe treibt“, sagte Suzuki am Dienstag vor einem Parlamentsausschuss.

„Da es unser politisches Ziel ist, Lohnerhöhungen zu erreichen, die den Preisanstieg übersteigen, sind wir derzeit eher über die negativen Auswirkungen der Yen-Schwäche besorgt“, merkte Japans Finanzminister an. Suzuki versicherte erneut, dass die japanischen Behörden die Auswirkungen der Währung auf die Wirtschaft und die Haushalte weiterhin beobachten und entsprechend reagieren werden.

Der Yen hat sich in der Nähe der Marke von 157 pro Dollar eingependelt und lag im frühen asiatischen Handel am Dienstag zuletzt bei 156,80 pro Dollar. Am Wochenende bekräftigten die Finanzminister der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) ihre Warnung vor übermäßig volatilen Währungsbewegungen, was Japan als grünes Licht für eine Intervention am Markt ansieht, um den schnellen Fall des Yen zu stoppen. (APA/Reuters)