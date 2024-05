Cristiano Ronaldo erzielte im letzten Saison-Ligaspiel von al-Nassr in Saudiarabien einen Doppelpack und stellte gleich zwei Rekorde auf. Der Fußball-Star lässt sich feiern – und feiert sich selbst.

Es waren seine Saisontore 34 und 35 in der Saudi Pro League, die Cristiano Ronaldo Genugtuung verschafften. Der 39-jährige Portugiese traf am letzten Spieltag, beim 4:2 seines Klubs al-Nassr über Al-Ittihad am Montagabend per Schuss mit links sowie mit einem Kopfball doppelt und sicherte sich die Torjägerkrone mit einem neuen Rekord. Bis dahin hatte der Marokkaner Abderrazak Hamdallah mit 34 Treffern in der Saison 2018/19 die Bestmarke in der höchsten saudiarabischen Liga gehalten.

Laut al-Nassr avancierte Ronaldo zudem zum ersten Spieler überhaupt, der in vier verschiedenen Ländern Torschützenkönig wurde. Zuvor war dies dem Fußball-Superstar schon in England (2007/08), Spanien (2010/11, 2013/14, 2014/15) und Italien (2020/21) gelungen. „Ich folge nicht den Rekorden, die Rekorde folgen mir“, feierte er sich nun auf X selbst.

Hinter Neymar

Zum Meistertitel mit jenem Klub, für den „CR7“ seit Anfang 2023 die Fußballschuhe schnürt, reichte es jedoch nicht. Al-Nassr beendete diese Spielzeit in der Saudi Pro League auf Rang zwei – 14 Punkte hinter al-Hilal, dem Arbeitgeber von Brasiliens Neymar. Eine Titelchance hat Ronaldo noch. Am Freitag steigt das Finale des King‘s Cup gegen al-Hilal.

Danach wird Ronaldo Portugals die portugiesische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland anführen. Es wird sein elftes internationales Turnier sein. Aktuell hält der 39-Jährige bei 206 Einsätzen – das ist bei den Männern ebenso Rekord wie jene 128 Tore, die er dabei erzielt hat. (red.)