Rezept für Kaviar-Donut

Kaviar-Donut für 4-6 Personen

290 g Mehl (Type 700) plus Mehl für die Arbeitsfläche

60 ml Milch

30 g Zucker

10 g frische Hefe

Salz

3 Eier

150 g weiche Butter

neutrales Öl zum Herausbacken

100 g Crème fraîche

Pfeffer aus der Mühle

Zum Anrichten: Sushipulver (Sushinoko), ca. 20 g Kaviar pro Person

Zubereitung: Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde bilden. Milch leicht erwärmen, einen Teil des Zuckers und die Hefe darin auflösen, mit dem restlichen Zucker in die Mehlmulde geben. Die Milch leicht mit dem Mehl vom Schüsselrand bedecken, 5 min arbeiten lassen. 1 TL Salz und die Eier dazugeben, in der Küchenmaschine 30 min auf mittlerer Stufe kneten. Alternativ Handrührgerät verwenden. Weiche Butter dazugeben, weitere 5 min kneten. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 1/2–1 cm dick ausrollen, mit einem Ring (7 cm) Kreise ausstechen. Abgedeckt 60 min gehen lassen. In 160 Grad heißem Fett auf jeder Seite 3 min goldbraun ausbacken. Die Crème fraîche mit Salz und Pfeffer abschmecken, kaltstellen. Die Donuts mit etwas Sushipulver bestäuben und Kaviar daraufsetzen. Mit Crème fraîche servieren.

Im vierten Buch der Kochbuchserie des Schweizer Dreisternekochs Andreas Caminada geht es ins Wasser: mit Rezepten wie Forelle mit Quitte und Haselnussvinaigrette, Sardine mit geräuchertem Erdäpfelpüree, Pulpo mit Harissa und BBQ-Creme. „Pure Tiefe“. AT Verlag

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Ab und zu darf es etwas Besonderes sein. Und heute geht es um so einen „Besonderer-Anlass-Wein“. Ich hab’ nämlich jüngst den „Le Petit Cheval 2020“ getrunken. Einen ziemlich grandiosen Weißwein aus dem Bordeaux. Und „Petit“ steht nur deshalb auf dem Etikett, weil er aus dem Château Cheval Blanc kommt. Das weltberühmte Weingut aus Saint-Émilion ist natürlich für seinen Rotwein bekannt. Vor einigen Jahren pflanzte man allerdings ein paar Parzellen Weißweinreben aus. Ursprünglich war dieser nur für den Eigenverbrauch gedacht. Obwohl der Begriff „Eigenverbrauch“ in diesem Fall etwas zu bescheiden klingt. Das Château gehört ja den Familien Arnault und Fr`ere. Bernard Arnault gilt laut „Forbes“ aktuell als reichster Mensch der Welt. Er hält die Mehrheit an der Modemarke Dior und am Luxusgüter-Konzern Louis Vuitton Moet Hennessy. Egal. Mittlerweile gibt Arnault von der Weißweincuvée aus Sauvignon Blanc und Sémillon auch etwas ab. Das ist natürlich sehr großzügig von ihm.

Cheval Blanc, „Le Petit Cheval 2020“, kostet 145 Euro bei finewineshop.com

Neues vom Greißler: Piccino

Der Zitrussaisonkalender ist in den Sommermonaten nicht gerade dicht bestückt. Dafür hat Tristan Hanzl seinen Zitrusfrüchte-Aperitif im Burgenland gerade frisch abgefüllt, auch mit einer neuen Sorte: Neben dem Supercattivo Bianco mit Bergamotte und dem Rosso mit Chinotto gibt es nun Mandarino, auf Basis von Weißburgunder, Neuburger und Blaufränkisch. Funktioniert pur auf Eis genauso gut wie als Sprizz. Etwa bei Weinskandal oder supercattivo.

Schönes für den Tisch von Jakob Lena Knebl

Julia Dragosits

Der Österreich-Pavillon der Biennale in Venedig zählt ebenso zu den Wirkungsstätten von Jakob Lena Knebl wie das Kunsthaus Bregenz und die Angewandte in Wien. Nun ist in Kooperation mit Gmundner Keramik eine Teller-Spezialedition entstanden, ausgehend von Ölpastellkreidezeichnungen. Die Sets aus 6 Platz- und 6 Desserttellern sind im MAK-Shop erhältlich.

Ausgehen: Sommerfest der Geschwister Rauch

Tipp für die Anreise mit Navi zu den Geschwistern Rauch: Nicht Trautmannsdorf an der Leitha, sondern jenes in der Oststeiermarkt ist Austragungsort ihres Sommerfests. Die Liste an beitragenden Gästen kann sich sehen lassen: Dieter Koschina ist ebenso dabei wie ­Andreas Döllerer und Harald Irka, aus Deutschland reist Nelson Müller an, Clara Aue macht Arancini mit Salz­marille, Theresia Palmetzhofer paart Karotte mit Dirndln und Ricotta. Ebenfalls anwesend: 20 Winzerinnen und Winzer mit ihren Weinen.