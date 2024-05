Und wieder brodelt die Gerüchteküche um Taylor Swifts Bauch

Der Körper einer (prominenten) Frau sorgt immer noch für Diskussionsstoff. Aktuell trifft es wieder einmal den von Popstar Taylor Swift.

Schwanger oder nicht schwanger? Solange Taylor Swift im gebärfähigen Alter ist, werden in recht regelmäßigen Abständen Baby-Gerüchte kursieren. Hier ein Hinweis, dort eine Kurve. Seit sich die Sängerin glücklich mit Partner Travis Kelce in der Öffentlichkeit zeigt, spekuliert man im Netz einmal mehr. Fans analysieren jeden Auftritt, jeden Social Media Post, jede Textzeile neuer Musik.

Als sich der NFL-Spieler Kelce einmal im Podcast „New Heights“ über „im Labor gezüchtete“ Sportler scherzte, und beiläufig fallen ließ, er könne es kaum noch erwarten, selbst einen zu machen, vermehrten sich die Suchanfragen nach „Taylor Swift schwanger“ ungemein.

Burrito, Baby und Periode

Kürzlich machten auch Babyfotos von Kelce im Netz die Runde, die Swifties fiebern ließen. Und seit ein paar Tagen wird Taylor Swifts Bauch unter Videos ihren jüngsten Konzerten diskutiert. „Definitiv schwanger“, liest es sich da und, „Das ist ein Baby-Bauch!“. Andere vermuten einen Burrito oder Burger, ein klassisches „food baby“ also. Wieder andere reiten zur Verteidigung des Popstars aus: „Lasst uns nicht über den Körper einer Frau urteilen, bitte und danke.“ Oder: „Hatte von euch noch nie jemand einen Blähbauch?“, einige wittern die Lutealphase ihres Zyklus, in der viele Frauen mit einem Blähbauch zu kämpfen haben.

Eine besonders ausgeklügelte Theorie besagt, der Popstar trage mehrere Bühnenlooks übereinander, um sich schneller umziehen zu können. Da kann sich schon einmal ein bisserl Stoff an etwaigen Stellen sammeln. Alles Erklärungen für ein Körperteil, der eigentlich keiner Erklärung bedarf.

Taylor Swift selbst hatte eine Schwangerschaft eigentlich sowieso ausgeschlossen. Wer genau zugehört hat, weiß, dass sie in dem Song „But Daddy I Love Him“ am neuen Album Großmäuler und neugierige Nasen allesamt auf die Schaufel nimmt, indem sie ihnen die ersehnten Neuigkeiten kurzfristig serviert: „I‘m having his baby/No, I‘m not, but you should see your faces.“ (red.)