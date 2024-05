12.000 Menschen weniger sind im Vorjahr geboren als gestorben. Die Bevölkerung wuchs deutlich weniger als noch 2022. Das liegt vor allem daran, dass sehr viel weniger Menschen aus dem Ausland nach Österreich gekommen sind.

9.158.750 Menschen lebten mit 1. Jänner 2024 in Österreich. Das sind um 0,6 Prozent bzw. 53.978 mehr als am selben Tag 2023. Damit ist Österreichs Bevölkerung im Vorjahr deutlich weniger gewachsen als noch 2022, wie aus den Ergebnissen der Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria hervorgeht.

2022 ist die Bevölkerung noch um 125.843 Menschen bzw. 1,4 Prozent gewachsen. Am stärksten wuchsen Wien und Vorarlberg mit Plus 1,2 und 0,9 Prozent. Danach folgen Tirol und Salzburg (je 0,6 Prozent). Unterdurchschnittliche Zuwächse gab es in Oberösterreich (0,5 Prozent), in der Steiermark (0,4 Prozent), in Niederösterreich (0,3 Prozent) sowie im Burgenland (0,2 Prozent). Kärnten ist mit Plus 0,1 Prozent das Schlusslicht.

Auch im Vorjahr war die Geburtenbilanz negativ. Damit wurden zum vierten Mal in Folge weniger Menschen geboren, als gestorben sind – insgesamt sind im Jahr 2023 also 12.000 Menschen mehr gestorben, als geboren wurden. „Das ist das höchste Geburtendefizit seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Lebenserwartung gestiegen

Insgesamt sind im Vorjahr 77.605 Babys zur Welt gekommen. Das sind um 6,1 Prozent weniger als noch im Jahr davor, es ist der niedrigste Wert seit 2009 (76.344 Lebendgeburten). Das Fertilitätsniveau, also die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine Frau während ihres gebärfähigen Alters zur Welt bringt, erreichte mit 1,32 Kindern pro Frau ein Allzeittief. Das bisherige Minimum lag hier bei 1,33 im Jahr 2001.

Verstorben sind im Vorjahr 89.750 Menschen. Das sind um 3,8 Prozent weniger als 2022. Erstmals seit 2020 lag diese Zahl unter der Marke von 90.000. Sie ist aber trotzdem noch deutlich höher als in den Jahren 2015 bis 2019. Die Lebenserwartung ist gestiegen: bei den Frauen um 0,4 auf 84,2 Jahre und bei den Männern ebenfalls um 0,4 auf 79,4 Jahre. Bei den Frauen liegt sie damit wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, bei den Männern um 0,1 Prozent darunter. Am längsten leben Frauen durchschnittlich in der Steiermark, in Oberösterreich und in Salzburg, Männer in Tirol, Vorarlberg und Salzburg.

Deutlich weniger Zuwanderung

Gewachsen ist die Bevölkerung erneut allein durch Zuwanderung. Knapp 67.000 mehr Menschen kamen aus dem Ausland gegenüber jenen, die Österreich verließen. Das ist deutlich weniger als noch 2022, da kamen noch knapp 137.000 Menschen mehr. Konkret kamen im Vorjahr 194.959 Menschen her, 128.330 wanderten aus. Am häufigsten zogen Syrer, Deutsche und Ungarn nach Österreich. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger an der Gesamtbevölkerung stieg von 19 Prozent zu Jahresbeginn 2023 auf 19,7 Prozent zu Jahresbeginn 2024. Damit lebten mit 1. Jänner 2024 1.800.866 Menschen mit ausländischer Nationalität in Österreich.

Weniger Hochzeiten, mehr Scheidungen

Nicht nur die Zahl der Geburten ist gesunken, sondern auch die der Hochzeiten. 2023 haben 45.855 Paare sich das Ja-Wort gegeben. Das sind um 3,4 Prozent bzw. 1627 weniger als im Jahr davor. 785 der Hochzeitspaare waren gleichgeschlechtlich. Die Zahl der Scheidungen ist hingegen gestiegen. Insgesamt waren es 14.721 und damit um 5,2 Prozent bzw. 724 weniger als 2022. Verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt der Vor-Corona-Jahre von 16 215 jährlichen Scheidungen ist das allerdings ein deutlicher Rückgang. Eine eingetragene Partnerschaft gingen 1655 Paare ein. Das sind um ein Fünftel mehr als noch im Jahr davor.

Im Burgenland und in Wien gab es im Vorjahr mehr Hochzeiten als 2022. In den restlichen Bundesländern waren es weniger. Den stärksten Rückgang verzeichnen Kärnten und Salzburg. (schev)