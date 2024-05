Grazer Sammeltaxi-Anbieter ISTmobil ist insolvent

32 Dienstnehmer und 70 Gläubiger sind betroffen. Eine Fortführung des Unternehmens gilt als unwahrscheinlich.

Das Grazer Unternehmen ISTmobil, durch den Betrieb von Anruf-Sammeltaxis in vier Bundesländern bekannt, ist insolvent. Am Dienstag wurde am Landesgericht Graz das Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind 32 Dienstnehmer und rund 70 Gläubiger, teilte der Alpenländische Kreditschutzverband (AKV) mit. Laut Unternehmen sind Überschreitungen von Investitionskosten, stark gestiegene Gehaltskosten und ein Verdrängungswettbewerb Ursachen. Vorerst lag noch kein Vermögensstatus vor.

Der AKV sah am Dienstag eine Fortführung des Unternehmens als unwahrscheinlich an. Die letzte veröffentlichte Bilanz von Ende 2022 wies Verbindlichkeiten von etwa 2,8 Millionen Euro aus. ISTmobil beschäftigt sich seit 2013 mit Mobilität und bietet Verkehrslösungen im Bereich des „Mikro-ÖV“ an - sprich in Regionen ohne regelmäßige Anbindung. Die Gesellschaft arbeitete mit Gemeinden Konzepte für den öffentlichen Verkehr aus und stellte Software zur Verfügung. Mit einer Dispositions-Software trat das Unternehmen 2021 auch in den deutschen Markt ein.

Sammeltaxi-Systeme wurden unter anderem in Korneuburg, Graz und im Lavanttal geschaffen. Die Holding Graz hatte am Freitag mitgeteilt, das Angebot des Anrufsammeltaxis „GUSTmobil“ habe den Betrieb „mit sofortiger Wirkung“ eingestellt und werde vorübergehend durch ein Taxiunternehmen ersetzt. (APA)