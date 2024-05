Die skandinavischen Länder teilen sich einen Guide Michelin. Nun wurden erneut Sterne vergeben. Dänemark bekommt einen dritten Dreisterner, das Koks in Grönland wird nicht länger gelistet.

Eric Vildgaard war schon länger auf dem Radar von Vielessern mit internationalem Überblick. Der Küchenchef des Jordnær in einem Vorort Kopenhagens hat es nun mit seiner enorm präzisen, auf so genannten Luxusprodukten basierenden Küche geschafft, in die Riege der Drei-Sterne-Köche aufgenommen zu werden. Seine ohnehin schon spektakuläre Lebensgeschichte – einst Mitglied einer Motorradgang und gefängniserprobt, heute geläuterter vielfacher Familienvater und Fine-Dining-Star samt abgebranntem Restaurant – ist damit um ein nicht alltägliches Kapitel reicher.

Berühmt: die unsichtbar gefüllte Rosettenwaffel mit Kaviar aus dem Jordnær Jesper Rais

Dem Alchemist in Kopenhagen mit seinen multisensorischen Menüs in Überlänge hätte man ebenfalls drei Sterne zugetraut, heuer ist es jedenfalls noch nicht so weit. Dafür hat Norwegen ein weiteres Drei-Sterne-Restaurant, neben dem Frantzén in Stockholm: Bei der Gala in Helsinki verlieh der Guide Michelin für Skandinavien dem Re-naa in Stavanger drei Sterne.

Sven Erik Renaa hat für das Re-naa in Norwegen drei Sterne erkocht Re-naa

Der Schwede Daniel Berlin hat wie Eric Vildgaard eine bewegte Lebensgeschichte: Als Vater von kleinen Zwillingen wurde er früh Witwer, schloss daraufhin sein Restaurant Daniel Berlin und eröffnete im Herbst an einem neuen Standort im südschwedischen Skåne sein Restaurant Vyn, samt Hotel und Bistro. Das Vyn erhielt nun aus dem Stand zwei Sterne, eine Bewertung, die der Koch auch schon am vorigen Standort für sich reklamieren konnte.

Daniel Berlin hat aus einer alten Scheune das Vyn gemacht und ist Schwedens neuer Zweisterner Anna Burghardt

Ebenfalls über neue zwei Sterne freuen darf sich das Kontrast in Oslo. Das Koks in Grönland, das seine Schließung angekündigt hatte, wurde nicht länger berücksichtigt, seine jüngste Bewertung - zwei Sterne - wurde nicht erneuert. Mit 23 Sternen insgesamt ist Kopenhagen, wenig überraschend, eindeutig Spitzenreiter unter den nordischen Städten.