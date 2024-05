Misolic-Coach Velimir Zovko über das Potenzial seines Schützlings

3 Fragen an...

Velimir Zovko ist Kroatiens Daviscup-Kapitän und betreut seit eineinhalb Monaten ÖTV-Profi Filip Misolic. Der Steirer steht nach vier Siegen inklusive Qualifikation in der zweiten Runde der French Open. Ein „Presse“-Gespräch in Paris.

Wohin könnte Filip Misolics Reise in der Weltrangliste gehen?

Er hat definitiv das Zeug für die Top 100 oder mehr. Dafür muss er aber bei den Turnieren regelmäßiger sein Können abrufen. So, wie er es jetzt in Paris macht. Im Tennis geht es immer um die Konstanz. Ein gutes Match innerhalb von ein paar Monaten reicht nicht. Wenn du eines gewonnen hast, musst du am Tag danach rausgehen und das nächste gewinnen. Damit muss Filip anfangen.

In welchem Bereich seines Spiels schlummert das größte Potenzial?

Filips Tennis ist solide. Ich will aber ein aktives und diszipliniertes Spiel von ihm sehen, er muss näher an der Grundlinie positioniert sein. Und er braucht mehr einfache Punkte beim Aufschlag. Daran werden wir arbeiten.

Welche Vorteile hat das gemeinsame Training in Zagreb?

In meiner Heimat Zagreb versammeln sich die besten Spieler Kroatiens. Filip kann dort auf sehr hohem Niveau mit all unseren Daviscup-Spielern (Zovko ist auch Daviscup-Kapitän, Anm.) wie Borna Coric, Marin Cilic, Borna Gojo oder Dino Prizmic trainieren. Das hilft enorm.