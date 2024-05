Benetton: Vom Jäger zum Gejagten

Beim italienischen Kultlabel Benetton schmeißt nun der Firmengründer hin. Warum es bei dem Unternehmen schon seit Jahren schiefläuft.

Fast-Fashion-Giganten, wie die Zara-Mutter Inditex und der schwedische Textilriese H&M, dominieren die Modewelt. Ihre günstige Kleidung und ihre wechselnden Kollektionen ziehen Scharen von jungen Käuferinnen und Käufern an. Vor allem kleine Modeunternehmen müssen aufpassen, in diesem Wettbewerb nicht zerrieben zu werden. Doch das fällt schwer. Das zeigte sich zuletzt etwa bei der Modemarke Esprit, die für ihr Europa-Geschäft Insolvenz anmelden musste. Auch die italienische Kultmarke Benetton geriet zuletzt in die Schlagzeilen. Denn sie hat massive Probleme, wieder einmal.