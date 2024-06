Wecken Sie den Teppich auf!

Wie man online von Kuriositäten verfolgt wird, die man (wahrscheinlich) nie kaufen wird.

Man kann im Alltag über vieles staunen: Warum, zum Beispiel, kann die Menschheit ins All reisen, ist aber nicht in der Lage, Beipackzettel für Medikamente zu entwickeln, die sich nach dem Auffalten wieder fehler- und wutanfallfrei in die Packung schlichten lassen?

Fast ebenso erstaunlich sind manche Produkte, die mir online unterkommen, so wurde mir neulich ein „Teppichwecker“ vorgeschlagen: Der sieht aus wie ein Badvorleger, der gern eine Waage wäre und der Menschen, die in der Früh schwer aufkommen und ihren regulären (Handy-)Wecker einfach abdrehen und weiterschlafen, beim Aufstehen helfen soll: Denn der Teppichwecker hört erst auf zu läuten, wenn man mit beiden Füßen draufsteigt.

Jetzt könnte man natürlich auch schlicht einen regulären Wecker weiter weg vom Bett platzieren, was einen ebenfalls zum Aufstehen zwingt, aber das ist vermutlich nicht originell genug gedacht und würde kreative Produktentwickler arbeitslos machen.

Motorisierte Luftmatratze

Überraschend ist auch immer wieder, wieso mir derartige Dinge, nach denen ich wahrhaft nie gesucht habe, vorgeschlagen werden. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Amazon und Co. uns gelegentlich absichtlich Produktvorschläge liefern, die komplett unpassend sind, damit wir nicht merken, wie gut uns all die Apps eigentlich kennen, und uns so vor dem Wahnsinn bewahren.

Wenn das stimmt, ist Amazon gerade in Höchstform: Immer wieder soll ich

„5 Stück Streifenscheiben für Winkelschleifer“ kaufen, dabei ahne ich nur ganz vage, was ein Winkelschleifer überhaupt ist. Außerdem wird mir neuerdings ein „neuer Green-Day-Hoodie“ vorgeschlagen, obwohl ich weder einen alten Green-Day-Hoodie besitze noch – ein unerlaubter Blick in meine Spotify-Playlist würde da reichen, Amazon! – Green-Day-Fan bin.

Aber: Über diese dekadente, motorisierte Luftmatratze können wir noch reden. In diesem Sinne: Ziehen Sie Ihren Green-Day-Hoodie an, das Wochenende wird kühl!

