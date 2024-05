USA: Widerstand gegen digitalen Dollar

Drucken

Vorlesen Hauptbild • US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump signiert Dollar-Noten und wirbt um die Stimmen von Bitcoin-Fans. • Jonathan Ernst

Das US-Repräsentantenhaus will der Notenbank Fed verbieten, eine digitale Zentralbankwährung auszugeben. Indes wirbt Donald Trump um die Stimmen der Bitcoin-Fans.

In vielen Teilen der Welt, auch in Europa, arbeiten Zentralbanken derzeit an digitalen Versionen ihrer Währungen. Hierzulande soll man etwa in drei Jahren den digitalen Euro nutzen können: Er unterscheidet sich von Giralgeld auf dem Konto dadurch, dass er keine bloße Forderung an eine Bank ist, sondern einem tatsächlich gehört – wie Bargeld, nur in digitaler Form.

Ausgegeben würde er direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB), allerdings soll das Ganze dennoch von den Geschäftsbanken abgewickelt werden. Diese zeigen sich mäßig begeistert, auch bei Händlern, die den digitalen Euro dann akzeptieren müssen, hält sich die Vorfreude in Grenzen.