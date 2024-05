Kevin Stöger: Kann Österreich auf ihn bei der Fußball-EM verzichten?

Kevin Stöger feierte seine Sternstunde im Düsseldorfer Stadion, in dem Österreich am 17. Juni bei der EM gegen Frankreich spielen wird.

Bochums Relegations-Held glänzt mit Flanken, Ideen und überzeugt als Mittelfeldspieler. Teamchef Ralf Rangnick hat ihn vorerst „Auf Abruf“ für den EM-Kader. Warum er ihn anrufen sollte.

Deutschlands Fußball staunt und ein Deutscher könnte darob umdenken, was die beste Lösung für Österreichs Nationalteam bei der nahen EM wäre. Bochum feiert gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt, 0:3 nach dem Hinspiel zurück, 3:0 nach 90 Minuten im Rückspiel in Front und mit dem gewonnenen Elfmeterschießen im Oberhaus bestätigt – all das dank des herausragenden Kevin Stöger. Der Oberösterreicher, 30, bereitete zwei Tore vor, erzielte per Elfer den Ausgleich und traf in der Entscheidung.