30 Prozent weniger eingeschleppte Arten auf Land von Indigenen

Noch in mindestens 87 Ländern der Erde gibt es Regionen, die heute noch von Indigenen dominiert werden (im Bild: Maasai in Kenia). Reuters / Thomas Mukoya

Die Art und Weise, wie alteingesessene Bevölkerungsgruppen ihr Land nutzen, bremst den Zuzug gebietsfremder Pflanzen und Tiere ein.

Rund 28 Prozent der Landoberfläche wird federführend von indigenen Gruppen wie den Sàmi in Nordeuropa oder verschiedenen Aborigines-Völkern in Australien bewohnt. Wie es um den Zuzug von eingeschleppten bzw. invasiven Arten in den oft eher entlegenen Landstrichen bestellt ist, hat sich ein Forschungsteam genauer angesehen. Demnach fassten dort bisher im Schnitt rund 30 Prozent weniger ungebetene neue Pflanzen und Tiere Fuß – selbst wenn die Forschenden die Entlegenheit der Gebiete einrechneten.

Die Gruppe, die für die im Fachmagazin „Nature Sustainability“ erschienene Publikation verantwortlich zeichnet, hat für die Arbeit hunderttausende Daten über die jeweiligen Pflanzen- und Tierarten zusammengetragen, die in einem Gebiet ursprünglich nicht heimisch waren, nun aber dort anzutreffen sind. Seit der „Entdeckung“ Amerikas durch die Europäer hat das Phänomen der Einschleppung und teils für die ursprünglichen Ökosysteme verheerenden Ausbreitung gebietsfremder Arten richtig Fahrt aufgenommen. Die heute massiv ausgebauten Handelsketten, die auch in unzugängliche Gebiete reichen, tun ihr übriges zur Verschärfung des Problems in den vergangenen Jahrzehnten.

Elf invasive Arten weniger pro Region

Unter der Leitung von Erstautor Hanno Seebens von der Universität Gießen (Deutschland) und unter Mitwirkung des Ökologen Franz Essl von der Universität Wien ergab die neue Analyse nun, dass es in Gebieten indigener Bevölkerungsgruppen im Durchschnitt weit weniger invasive Arten gibt, als das in jeweils vergleichbaren Umgebungen der Fall ist.

Als indigene Bevölkerung werden hier alle Gruppen verstanden, die schon lange Zeit vor der Ankunft der Europäer in einem Gebiet zuhause waren. Regionen, die heute noch von Indigenen dominiert werden, gibt es noch in mindestens 87 Ländern der Erde, wie die Forscherinnen und Forscher in ihrer Arbeit schreiben.

»Indigene Bevölkerungen verwalten und nutzen diese Gebiete schon über lange Zeiträume in nachhaltiger Weise, wodurch dort der Verlust der Biodiversität deutlich geringer ausfällt als in vielen anderen Gebieten dieser Erde.« Franz Essl, Ökologe (Uni Wien)

Im Schnitt kommen sie auf um die 30 Prozent oder rund elf invasive Arten weniger in derartigen Gebieten. Ein statistisch bedeutender Unterschied blieb auch noch bestehen, als das Team Faktoren wie die Bevölkerungsdichte, das Ausmaß der Störung in einem Ökosystem (etwa durch Straßen), den materiellen Reichtum in einer Region oder deren Erreichbarkeit in die Berechnungen einbezog.

Traditionelle und nachhaltige Nutzung schützt

Auch wenn es Indigenen-Gebiete gab, in denen sich andere Muster ergaben – in manchen Gegenden, etwa in Afrika, die zum Beispiel nahe an größeren Ballungsräumen lagen, wurden fallweise mehr invasive Arten registriert –, scheine die Art, wie alteingesessene Bevölkerungsgruppen ihr Land nutzen, den Zuzug neuer Arten einzubremsen: „Indigene Bevölkerungen verwalten und nutzen diese Gebiete schon über lange Zeiträume in nachhaltiger Weise, wodurch dort der Verlust der Biodiversität deutlich geringer ausfällt als in vielen anderen Gebieten dieser Erde“, so Essl.

Für Seebens sind die Ergebnisse der Untersuchung durchaus „beeindruckend“. Für Essl liegt der Schlüssel auch darin, dass indigene Bevölkerungen „ihre Regionen meist traditionell und nachhaltig“ nutzten. „Das zeigt, dass der Schutz der Rechte dieser Bevölkerungen auch für den Schutz der Biodiversität essenziell ist – etwa in Gebieten wie der Amazonasregion oder in Südostasien, wo der Raubbau an Wäldern ein massives Problem darstellt.“ (APA)