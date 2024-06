Kultur mit einem Glaserl Wein

„Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ geht in die fünfte Runde und verbindet das touristische,

kulturelle und vinophile Angebot Niederösterreichs zu einem Gesamterlebnis.

Kultur und Wein sind in Niederösterreich eng miteinander verflochten. Diese harmonische Verbindung prägt die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“, die zum fünften Mal in Folge stattfindet. Hochwertige Weine treffen von 28. Juni bis 31. August 2024 auf eine rege Kulturszene. In Niederösterreichs Kellergassen, Heurigen, Winzerhöfen und Weingütern wird wieder musiziert, Lesungen gelauscht, über den Wein philosophiert und das Leben genossen. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Künstler:innen, Winzer:innen sowie ein Publikum, das Niederösterreichs gebündelte Wein- und Kultur-Kompetenz serviert bekommt.

Hommage an die Region

Insgesamt werden heuer 32 Veranstaltungen in allen acht Weinbaugebieten Niederösterreichs ausgetragen. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am 28. Juni mit Marina & The Kats im Schloss Jedenspeigen, für den krönenden Abschluss sorgt Madame Baheux am 31. August bei Dorli Muhr in Prellenkirchen. Dieses innovative Veranstaltungsformat schafft Begegnungen zwischen Wein-, Kunst- und Kulturinteressierten und bildet zugleich eine Hommage an Niederösterreichs Regionen und Weingüter. Es ist offensichtlich: „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ macht Lust auf ein gutes Stück Niederösterreich und ist ein idealer Anlass, das größte Bundesland Österreichs bei einem Kurzurlaub für sich zu entdecken.

Mehr Informationen zu „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ unter: niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen