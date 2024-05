Buchtipps des Monats

Über den kindgerechten Tod, die Anfänge der Allgemeinmedizin, zwei Flüsse und die Geschichte der Katzen.

Ein lebendiger Zugang zum Tod, und was danach folgt

Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Wie verändert sich sein Körper? Wie werden Menschen in unterschiedlichen Kulturen beigesetzt? Und: Wie geht man mit Trauer um? Die Autorin liefert kindgerechte Antworten (ab 8 Jahren) auf schwierige Fragen. Zum Teil humorvoll, aber nicht seicht, schildert sie, was passiert, wenn das Leben aufhört – Cartoons und Sarg-Galerie inklusive. Das Buch ist eine Einladung, sich mit einem der letzten Tabus unserer Gesellschaft zu befassen – und Sterben wie Tod als Teil des Lebens anzunehmen. Die Idee ist wohl: Wer sich früh damit auseinandersetzt, tut sich später vielleicht etwas leichter, wenn er einen geliebten Menschen verliert. Ein wohlverdienter Sieg beim Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Junior-Wissensbücher! (gral)

Katharina von der Gathen, Anke Kuhl: „Radieschen von unten“ (Klett-Verlag, 160 Seiten, 23,50 Euro)

Als Barbiere Chirurgen waren

Versorgungsnähe, Selbstorganisation und die Fähigkeit, das große Ganze der Medizin in Alltagsversorgung zu gießen – das bestimmt das Berufsbild der Allgemeinmedizin seit 300 Jahren. Wie sich aus einem Handwerk eine Wissenschaft herausgebildet hat, kann man in dieser reichlich illustrierten Publikation, die auf die Situation in Oberösterreich fokussiert, nachlesen. Vor allem die Schilderungen der Anfangszeiten, als medizinisches Wissen über den Körper bei den Badern und Barbieren angesiedelt war, wirken aus heutiger Sicht so spannend wie skurril. Die zwei Berufsgruppen waren bis ins 18. Jh. unerlässlich im europäischen Gesundheitswesen. Hier gab es neben Wundversorgung auch chirurgische Eingriffe. Ihre Bedeutung v. a. für abgelegene Gegenden wird deutlich, wenn man erfährt, dass es um 1600 in Oberösterreich lediglich vier universitär ausgebildete Bezirksärzte gegeben hat. (cog)

Erika Zelko (Hg.): „Vom Handwerk zur Wissenschaft“ (Eigenverlag, 207 Seite, 49 Euro)

Zwei Flüsse im Porträt

Nach Ybbs, Traisen, Traun und Salzach legt Heinz Wiesbauer einmal mehr ein umfassendes Flussporträt vor. Diesmal beleuchtet der Landschaftsökologe die Leitha und ihren Ursprung, den alpinen Wildfluss Schwarza. Reich illustriert präsentiert er die Charakteristika der Landschaft und wie sie sich durch den Einfluss des Menschen, etwa durch Wasserbau, verändert hat. Durch die unzähligen alten und aktuellen Karten, Bilder und Fotos mutet das Werk ein wenig wie ein Bilderbuch der Flussgeschichte an, umrahmt von akribisch zusammengestellten aktuellen und historischen Informationen. So erinnert Wiesbauer etwa daran, dass die Leitha in der Monarchie sogar namensgebend für die beiden Reichshälften Cisleithanien und Transleithanien war. (gral)

Heinz Wiesbauer: „Von Schwarza und Leitha“ (Verlag Bibliothek der Provinzen, 208 Seiten, 25 Euro)

Woher der Stubentiger kommt und was ihn antreibt

Eine Katzengeschichte der etwas anderen Art hat der Evolutionsbiologe – und große Katzenfreund – Jonathan B. Losos vorgelegt. Er begibt sich auf eine ausführliche Spurensuche und beschreibt in angelsächsischer Manier überaus anekdotenreich Herkunft und Verhalten des beliebten Haustiers. Bei der Lektüre erfährt man etwa, wie und warum Katzen miauen (und wie das erforscht wird), wie das Sozialleben kleiner und großer Katzen funktioniert oder welche Arten als besonders freundlich gelten. Und was Kater Nelson gerade tat, während der Autor manche Zeile niederschrieb. Das bereits im Herbst erschienene Buch war in Österreich als Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert, hat sich in der Schlussrunde aber nicht durchgesetzt. Lesenswert ist es dennoch. (gral)

Jonathan B. Losos: „Von der Savanne aufs Sofa“ (Hanser-Verlag, 384 Seiten, 27,50 Euro)