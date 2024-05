Die Tanzform Breaking wird zur olympischen Disziplin

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Ben Siegl (links) trägt einen kompletten Look von Prada, Eva Prinz trägt ein Shirt, einen Gürtel, Stutzen und eine Hose von Prada. Elias Rosas Rondinelli trägt Hemd und Hose von Emporio Armani und ein Tanktop von Boss bei Peek und Cloppenburg. Alles andere: privat. • Severin Wurnig

Die Tanzform Breaking ist 2024 in Paris erstmals olympisch. B-Boys und B-Girls aus Österreich haben diese Entwicklung im Blick. Auch sonst ist die Szene rege.

Freezes, Toprocks, Downrocks, Powermoves: Es braucht ein wenig Beobachtungszeit und eine Einführung in das Repertoire der Grundelemente sowie Begriffe des Breaking, um besser zu verstehen, was denn da genau vor sich geht, wenn die Tänzerinnen und Tänzer – oder szeneintern gesprochen: die B-Boys und B-Girls – eine Pose einfrieren oder akrobatische Elemente in ihren Tanzstil einbauen, sich im Kopfstand drehen, mal stehen, mal bodennah tanzen. Dabei kann man sich auch gleich einprägen, dass mittlerweile wieder die Bezeichung „Breaking“ statt „Breakdance“ geläufig ist: Das erste ist das von Beginn an in der Szene verwendete Wort für die ursprünglich auf der Straße getanzen Moves, das zweite eine mediale Zuschreibung.