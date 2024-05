Arbeitspflicht für Asylwerber: Nur ein Gag vor der Wahl?

Die Regierung führt eine „Arbeitspflicht“ ein. Warum das gar nicht so neu ist und wie gemeinnützige Arbeit bisher entlohnt wurde, das besprechen wir in dieser Folge.

Die Ansage ist klar: Asylwerber müssen in Zukunft etwas für ihre Grundversorgung tun. Das will die Regierung mit der neuen „Arbeitspflicht für Asylwerbern“ beschließen. In Zukunft müssen sie gemeinnützige Arbeit leisten für 1,50 Euro die Stunde. Solange sie zumindest in der Betreuung des Bundes sind. Ukrainer sind von der Pflicht übrigens ausgenommen. Sie gelten auch nicht als Asylwerber.

Doch dass Asylwerber gemeinnützige Arbeit leisten, ist per se nicht neu. Auch in den Ländern nicht, die zwar die meisten Asylwerber in der Grundversorgung haben, von der neuen Regelung aber derzeit noch gar nicht betroffen sind.

Gast: Jeannine Hierländer

Moderation: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Landertinger

