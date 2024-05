„Größter Surfpark Europas“ bei München soll bald eröffnen

Ein neuer Surfpark bei München soll die perfekten Bedingungen zum Wellenreiten bieten – auf Knopfdruck. Das Gelände ist etwa 20.000 Quadratmeter groß.

Nach zwei Jahren Bauzeit steht der wohl größte Surfpark Europas, in der Nähe des Münchner Flughafens, kurz vor seiner Eröffnung. Ab Ende Juli sollen bis zu 60 Menschen gleichzeitig auf den künstlich erzeugten Wellen der Anlage surfen können. „Was wir hier bieten können, sind perfekte Bedingungen auf Knopfdruck“, sagte Geschäftsführer Chris Boehm-Tettelbach am Dienstag. Über 40 Millionen Euro sind bisher in das Projekt geflossen.

Das Gelände ist rund 20.000 Quadratmeter groß, was fast drei Fußballfeldern entspricht. Sowohl Anfänger als auch Profis sollen hier zum Zug kommen. Der deutsche Wellenreiterverband plant, den Surfpark auch für offizielle Wettkämpfe und als Trainingsgelände zu nutzen. Bei der Vorstellung am Dienstag testeten die beiden für Olympia 2024 qualifizierten Profi-Surfer Camilla Kemp und Tim Elter die ersten Wellen. Elter freut sich über eine „wunderbare Technologie und was ganz Revolutionäres für Deutschland.“

Wie im Meer

In dem 180 Meter langen Becken können die Surfer alle zehn Sekunden eine der fortlaufenden Wellen nehmen. Damit unterscheidet sich der Surfpark von stehenden Wellen, die es beispielsweise in anderen künstlichen Anlagen oder in Flüssen gibt. In Österreich etwa in Ebensee im Bezirk Gmunden oder im Almkanal im Salzburger Stadtteil Gneis. Das Erlebnis im Surfpark gleiche den Betreibern zufolge eher dem Surfen im Meer. (APA/dpa/red.)