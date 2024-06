Anita Posch: Letzteres. Ich bin zuerst zu Bitcoin gekommen. Ich war Raumplanerin und Städteplanerin und dann Webdesignerin und E-Commerce-Entwicklerin, hatte also mit Payment-Schnittstellen im Internet zu tun. 2017 habe ich endlich erkannt, wie toll Bitcoin als Werkzeug für diese Zwecke sein kann, aber auch, dass es Inklusion fördert und das derzeitige unfaire Finanzsystem verbessern kann. Ich hatte ein Naheverhältnis zu Simbabwe, weil eine Freundin viel Zeit dort verbringt. Daher habe ich mir gedacht, dass die Leute dort Bitcoin viel dringender brauchen als wir, weil sie kein funktionierendes Bankensystem und hohe Inflation haben. 2020 dachte ich, ich höre jetzt seit drei Jahren von Bitcoinern, wie Bitcoin gegen Inflation und Hyperinflation hilft, zum Beispiel in Ländern wie Simbabwe. Aber niemand von denen war jemals dort. Also habe ich mir gedacht, ich fahre dorthin und schaue mir an, wie das wirklich ist. Ich bin eine, die Dinge gern praktisch erfährt.