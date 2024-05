Der junge Mann musste sich vor dem Straflandesgericht in Graz verantworten.

Der junge Mann musste sich vor dem Straflandesgericht in Graz verantworten. APA / APA / Hans Klaus Techt

Der Mann beteuerte, dass die sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einvernehmlich gewesen sei. Er wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein junger Polizist ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Mann hatte noch vor seiner Zeit in der Polizei eine sexuelle Beziehung mit einer Zwölfjährigen. Vor dem Schöffengericht gestand er das auch ein, doch sämtliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die beiden hatten sich über eine Jugendorganisation kennengelernt, in der er mit seinen damals 23 Jahren als Betreuer agierte. Sie war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt, schilderte die Anklägerin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Es sei dann zu einer Kommunikation via eines Messengerdienstes und zu einer Freundschaft gekommen. Der Angeklagte habe im Laufe der Zeit die Kommunikation auch auf eine sexuelle Ebene gelenkt. Danach trafen sich die beiden auch persönlich und er bot ihr Nachhilfe ein. Dabei kam es zu ersten körperlichen Kontakten und als das Mädchen 13 Jahre alt wurde, habe sich das Verhältnis zwischen den beiden weiter intensiviert.

Sex mit Mädchen gefilmt

Ende 2018 hatten die beiden das erste Mal Geschlechtsverkehr: „Es haben beide so geplant, wenn sie so weit ist“, führte die Anklägerin aus. Somit sei der Sex damals und auch die vielen weitere Male zwar freiwillig durch das Mädchen gewesen, aber „der Gesetzgeber schützt“ Mädchen und Buben davor, denn unter 14 Jahren sei die Reife dafür nicht erreicht, erläuterte die Staatsanwältin. Daher könne auch eine Strafe durch Freiwilligkeit nicht aufgehoben werden.

Neben dem schweren sexuellen Missbrauch ist der Mann auch wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und wegen des Besitzes von Darstellungen von Kindesmissbrauch angeklagt. Er hatte Videos vom Sex mit dem Mädchen angefertigt und besessen.

Die Verteidigerin des Beschuldigten meinte, dass ihr Mandant nicht dem Bild eines klassischen Pädophilen entspreche, der seine Taten versuche zu vertuschen. Es habe sich um eine „Liebesbeziehung“ gehandelt, er sei „Hals über Kopf in sie verliebt“ gewesen. Das Mädchen sei ihm sehr „reif und sexuell aufgeschlossen“ erschienen. „Er nahm sie als ebenbürtige Person und nicht als schutzbedürftige Person wahr“, erklärte die Anwältin des Mannes. Sie führte ins Treffen, dass für ihren Mandanten seine gesamte berufliche Laufbahn als Polizist am Spiel stehe und bat schon im Eröffnungsplädoyer um Milde.

Für die Befragung des Beschuldigten sowie des Mädchens wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung wegen des höchstpersönlichen Lebensbereichs der besprochenen Inhalte ausgeschlossen. Gegen Mittag fällte das Schöffengericht schließlich das Urteil. Neben der Freiheitsstrafe wurde dem Mädchen auch 3000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Der Angeklagte bat nach der Urteilsverkündung um drei Tage Bedenkzeit für die Entscheidung, ob er das Urteil annimmt oder Rechtsmittel einlegt. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig. (APA)