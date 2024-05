Videos des Vorfalls machen auf Social Media die Runde. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Vorfall auf der deutschen Insel Sylt, wo auf einer Nobelparty rassistische Gesänge angestimmt wurden, soll es gleich gelagerte Fälle auch in Kärnten gegeben haben. Am Dienstag machten auf Social Media Videos die Runde, die aus zwei Nachtlokalen in Klagenfurt und Villach stammen sollen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, hieß es gegenüber der Austria Presse Agentur.

Auch in den nun bekannt gewordenen Videos wurde - wie schon auf Sylt - die Parole „Ausländer raus!“ zur Melodie von Gigi D'Agostinos „L‘Amour Toujours“ gegrölt. Von der Landespolizeidirektion Kärnten hieß es, die Videos seien seit wenigen Stunden bekannt. Wo diese genau aufgenommen wurden, sei jedoch noch nicht verifiziert worden.

Die ausländerfeindliche Umdichtung des über 20 Jahre alten Hits von Gigi D‘Agostino ist übrigens nicht erst durch Sylt populär geworden. In rechten Kreisen gibt es schon seit Jahren Textvarianten dieser Richtung. Auch in Österreich wurden immer wieder Vorfälle registriert. Anfang Februar sorgten Besucher einer Karaokebar in der Innsbrucker Innenstadt für Ärger. Die Aufforderung einiger Besucher einzuschreiten, wurde einem Bericht des Bezirksblatts zufolge von den Mitarbeitern der Bar und auch von den Türstehern ignoriert.

