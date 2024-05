Das ukrainische F-16-Kampfgeschwader nimmt Gestalt an

Knapp 100 westliche Kampfjets darf Kiew von Belgien, Norwegen, den Niederlanden und Dänemark erwarten. Doch es mangelt an Piloten.

Brüssel. Belgien wird noch heuer die ersten von 30 F16-Kampfflugzeugen an die Ukraine liefern, sagte Ministerpräsident Alexander De Croo am Dienstag in Brüssel bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij. „Eines ist für uns absolut klar: Sie verdienen die richtigen Werkzeuge, um ihre Bevölkerung gegen eine völlig illegitime Aggression zu verteidigen“, sagte De Croo anlässlich der Unterzeichung eines Sicherheitsabkommens zwischen dem Königreich und der Ukraine. Sie inspizierten auch gemeinsam mit Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder eine der belgischen F-16-Maschinen auf dem Militärflughafen Melsbroek. Belgiens militärische Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte wird heuer rund eine Milliarde Euro betragen. Die 30 Kampfjets sollen bis zum Jahr 2028 geliefert werden.