In diesen Polo-Shirts lassen die Stars ihre Muskeln spielen

Als sich Dwayne Johnson oder „The Rock“ in einem Leiberl von Percival zeigte, beflügelte das den Erfolg der Marke. Pablo Cuadra/WireImage/Getty

Die figurbetonten Poloshirts des englischen Labels Percival sind die modische Belohnung für gestählte Männer. Die Erfolgsgeschichte von Designer Christopher Gove begann aber erst nach unternehmerischem Bauchfleck.

Dass der Erfolg über Nacht gekommen war, merkte Christopher Gove erst, als er tags darauf sein Handy in die Hand nahm. „Ich wachte auf und hatte eine Million Nachrichten“, übertreibt der Gründer und Designer der Herrenmodenmarke Percival wohl ein bisschen. Kein Geringerer als Dwayne „The Rock“ Johnson, Schauspieler und auf „Sexiest Man Alive“-Listen meist gut vertreten, hat 2022 eines seiner gestrickten Polos auf einer Pressetour getragen – smaragdgrün und in immer noch eng sitzendem XXL.

Spätestens seit damals sieht man Hollywoods bestgekleidete Männer regelmäßig in Percivals verspielten Variationen des klassischen gestrickten Poloshirts. Von den Marvel-Darstellern Chris Evans und Andrew ­Garfield bis hin zum englischen Nationalheiligen David Beckham – sie alle zeigten sich in Percivals knapp um den Bizeps geschnittenen Hemden mit den weit ­offenen Kragen, die den typischen, von ­Personaltrainern gestählten Figuren so schmeicheln.