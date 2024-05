Die Integrationsfigur des britischen Pop, Paul Weller, feiert mit einem neuen Album Geburtstag. „66“ ist von milder Anmutung, aber zukunftsfroh.

Jetzt ist er also 66 Jahre alt geworden. Paul Weller, der seit einer halben Ewigkeit von vielen seiner Fans „Modfather“ genannt wird. Dabei war er immer eher ein Primus inter pares als eine autoritäre Figur. Wie gern hat man sich am jugendlichen Feuer seiner punkigen Combo The Jam gewärmt, wie stilvoll wurde man mit seiner soulig-jazzigen Band Style Council erwachsen! Politisch war Paul Weller immer links, beim Gewand hat er den Mut, ein bisschen kleinbürgerlich zu sein. Der unbedingte Wille, schön angezogen und fesch frisiert zu sein, unterschied ihn ja früh von den Punks.