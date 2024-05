Uraufführung im Nestroyhof: Tituba erzählt eine andere „Hexenjagd“

Zora Howard ergänzt Arthur Millers Theater-Hit. „The Master‘s Tool“ im Theater Nestroyhof Hamakom ist ein zum Widerstand ermunterndes Solo.

Ein simpler Tisch, darauf Einmachgläser und Fläschchen, die verschiedene Substanzen enthalten, steht auf der Bühne des Theaters Nestroyhof Hamakom. Ein Leintuch versperrt die Sicht nach hinten. Dort sieht man nur den Schatten einer Person, die ein Beil schwingt. Das wirkt wegen der Musik bedrohlich wie in einem Horrorfilm, obwohl offenbar nur Holz gehackt wird. Eine Frau beginnt zu singen, tritt mit einem Holzbündel in der Hand heraus: Es ist Tituba (gespielt von der afroamerikanischen Schauspielerin Portia). Was sie vorbringt, macht traurig und wütend.