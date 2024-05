Tausende müssen die Katastrophenzone verlassen. Im entlegenen Gebiet wurden erst sechs Tote geborgen. Hoffnung auf Überlebende gibt es nicht. Der Fokus der Hilfe soll nun erst einmal den Überlebenden gelten.

Im Hochland von Papua-Neuguinea drohen nach einem Erdrutsch mit möglicherweise mehr als 2.000 Toten weitere Gerölllawinen. Tausende Überlebende in der Region müssten dringend evakuiert oder in andere Gebiete umgesiedelt werden, weil die Erde noch immer in Bewegung sei, teilten die Vereinten Nationen in dem pazifischen Inselstaat am Dienstag mit. In der Nacht auf Freitag war in der Provinz Enga ein Teil eines Berges zu Tal gestürzt und hatte ein ganzes Dorf mitgerissen.

In der Region könne es jederzeit neue gefährliche Erdrutsche geben, sagte Máté Bagossy vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), der am Unglücksort im Einsatz ist, der BBC. Der örtliche Katastrophenschutz hatte die Zahl der Verschütteten am Montag mit mindestens 2000 beziffert. Eine Zahl, die aufgrund der betroffenen Fläche (etwa drei Mal so groß wie der Wiener Stephansplatz) und der Siedlungsdichte doch bezweifelt wurde. „Aber die Wahrheit ist, dass wir es vielleicht niemals genau wissen werden“, sagte der australische Verteidigungsminister und Vize-Premier Richard Marles am Dienstag im Parlament in Canberra. „Aber was wir wissen, ist, dass es derzeit Tausende Menschen gibt, die kein Zuhause mehr haben und die unsere Hilfe brauchen.“ Australien und Neuseeland haben Papua-Neuguinea Hilfen in Millionenhöhe zugesagt.

Sucharbeiten im betroffenen Gebiet. Reuters / Undp Papua New Guinea

Bergungsarbeiten werden fortgesetzt

Viele Helfer graben unterdessen weiter mit bloßen Händen und Schaufeln im Schlamm und suchen unter mehreren Metern Geröll nach Lebenszeichen - bisher aber fast immer vergeblich: Wegen der schwierigen Bedingungen und mangels schweren Geräts konnten erst sechs Todesopfer geborgen werden. „Es wird aber erwartet, dass die Zahl im Zuge der anhaltenden Bergungsarbeiten steigen wird, die trotz der instabilen Bedingungen weiter durchgeführt werden“, hieß es in einer UNO-Mitteilung.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass Überlebende gefunden werden, nimmt aber von Stunde zu Stunde ab“, sagte ein Sprecher des UNO-Kinderhilfswerks Unicef. „Es scheint, dass aus der anfänglichen Rettungsmission nun eine Bergungsaktion geworden ist.“

Überlebende in großer Not

Die Überlebenden brauchen inzwischen dringend sauberes Wasser, Lebensmittel, Kleidung, Unterkünfte, Medikamente und psychologische Unterstützung. Auf Videos waren weinende Einwohner zu sehen, die sich ihre Gesichter mit einer gelben Paste aus Schlamm eingerieben hatten - in Teilen Papua-Neuguineas ein Zeichen der Trauer. Evit Kambu, eine ältere Frau aus der zerstörten Gemeinde Yambali, erzählte der BBC, dass 18 Familienmitglieder unter den Stein- und Erdmassen begraben lägen. Auch unzählige Bekannte aus ihrem Dorf seien verschüttet. Sie fühle sich völlig hilflos.

Auf der Tropeninsel sind wegen ihrer Nähe zum Äquator schwere Regenfälle keine Seltenheit. Daher kommt es immer wieder zu Erdrutschen - jedoch bisher noch nie in einem solchen Ausmaß. Auch liegt Papua-Neuguinea auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer der seismisch aktivsten Zonen der Erde. So hatte nur wenige Tage vor dem Erdrutsch ein Beben der Stärke 4,5 die Provinz Enga erschüttert.

Nachbarn schicken humanitäre Hilfe

Australien kündigte an, dem nördlichen Nachbarstaat 2,5 Millionen Australische Dollar (1,5 Millionen Euro) an humanitärer Hilfe bereitzustellen. Neuseeland versprach am Dienstag 1,5 Millionen Neuseeländische Dollar (850 000 Euro). „Als enger Nachbar und Freund werden wir alles tun, was wir können, um Unterstützung zu leisten“, schrieb der australische Verteidigungsminister und Vizepremier Richard Marles auf X. Die australischen Streitkräfte arbeiteten eng mit ihren Kollegen in Papua-Neuguinea zusammen, um die Hilfe zu koordinieren. (APA/dpa)