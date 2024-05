Saudiarabiens fingiertes Fußballspektakel

Viel Lärm um nichts? Die aus dem Wüstenboden gestampfte saudiarabische Milliardenliga bot keine Spannung, Zuschauer und internationale Titel blieben aus.

Riad/Wien. Mit viel Pyrotechnik waren Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. in den Stadien von Riad und Dschidda präsentiert worden, fußballerisches Feuerwerk aber haben sie keines gezündet. Dieser Befund darf nun gestellt werden, nachdem die erste Saison der mit Stars und solchen, die es einmal waren, aufgerüstete Saudi Professional League am Montagabend zu Ende ging.

Eine der fünf besten Fußballligen der Welt aus dem Wüstenboden zu stampfen ist Kernstück der Sportstrategie von Herrscher Mohammed bin Salman. Bei der Qualität der Teams, bei den Zuschauerzahlen oder beim Umsatz in solche Sphären vorzudringen, kann nicht in einer Saison gelingen, das wissen auch bin Salmans Liga-Chefs. Lang haben sie dafür aber nicht Zeit, schließlich wartet am Horizont die Fußball-WM 2034, ein symbolträchtiges Mega-Event, das den Aufbruch des Königreichs in die Post-Erdöl-Zukunft vor den Augen der Welt besiegeln soll.

Sinnbild Ronaldo