Südafrika: Mandelas Erben kämpfen um die alleinige Macht

Südafrika ist ein politisches Schwergewicht. Zugleich leidet es unter Korruption und Arbeitslosigkeit. Der regierende ANC fürchtet, bei der Wahl am Mittwoch seine absolute Mehrheit zu verlieren.

Einst war der Afrikanische Nationalkongress (ANC) die Speerspitze im Kampf gegen das rassistische Apartheidregime und für die Freiheit der Schwarzen in Südafrika. Dafür kann die Organisation nach wie vor auf große Dankbarkeit in der Bevölkerung zählen. Die Erinnerung an die ANC-Ikone Nelson Mandela wird hochgehalten – an den Mann, der viele Jahre im Gefängnis geschmachtet und ungebrochen weitergekämpft hat. Und der dann als Staatspräsident auf Versöhnung gesetzt hat, mit seiner Vision einer Gesellschaft, in der alle gleichberechtigte Bürger sind und die so lang unterdrückten Schwarzen auf Rache verzichten.

Aus der früheren Widerstandsbewegung ANC ist aber längst eine machtbewusste Regierungspartei geworden. Sie lenkt seit 1994 die Geschicke des Landes, seit den ersten freien Wahlen nach dem Ende der Apartheid. Die großen Probleme Südafrikas setzen den Afrikanischen Nationalkongress nun immer mehr politisch unter Druck. Am Mittwoch finden Parlamentswahlen statt. Und dabei könnte der ANC erstmals seit drei Jahrzehnten seine absolute Mehrheit verlieren.