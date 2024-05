Emmanuel Macron und Olaf Scholz am Dienstag in Schloss Meseburg, Deutschland.

Emmanuel Macron und Olaf Scholz am Dienstag in Schloss Meseburg, Deutschland. APA / Pool AP / Ebrahim Noroozi

Der französische Präsident Macron erklärte, die Ukraine solle russische Stützpunkte „neutralisieren“ können. Der deutsche Kanzler Scholz betont, der Waffeneinsatz müsse sich „immer im Rahmen des Völkerrechts bewegen“. Russlands Präsident Putin hat bereits mit „ernsten Konsequenzen“ gedroht.

Sowohl der deutsche Kanzler Olaf Scholz als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonen, dass die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer auch Ziele in Russland angreifen darf. Beide schließen zudem nicht aus, dass die Ukraine dabei auch vom Westen gelieferte Waffen verwenden darf, um Stellungen anzugreifen, von denen aus die Ukraine angegriffen wird.

Macron will der Ukraine das Angreifen von Stellungen in Russland ermöglichen. „Wir müssen ihnen erlauben, militärische Stützpunkte zu neutralisieren, von denen aus Raketen abgeschossen werden“, sagte Macron am Dienstag in Meseberg während seines mehrtägigen Besuchs in Deutschland. Die Ukraine werde von Stützpunkten in Russland angegriffen, betonte er.

Mehr lesen Das ukrainische F-16-Kampfgeschwader nimmt Gestalt an

Scholz erklärte, dass es für den Einsatz der in die Ukraine gelieferten Waffen Regelungen gebe, dass sich dieser „immer im Rahmen des Völkerrechts bewegen muss“. Dies habe bisher gut funktioniert, sagte er. Er verwies zudem darauf, dass Deutschland und Frankreich „unterschiedliche Waffen zur Verfügung gestellt haben“.

Putin droht mit „ernsten Konsequenzen“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. „Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen“, sagte Putin am Dienstag bei einem Besuch in Usbekistan. „In Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen.“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte die Diskussion über die Nutzung westlicher Waffen für Angriffe auf militärische Ziele in Russland ausgelöst. Bei einem Verteidigungsministertreffen der EU in Brüssel erneuerte der Norweger am Dienstag Forderungen nach einer Aufhebung bestehender Beschränkungen für ukrainische Angriffe.

EU-Länder nicht einig

Darüber gebe es bisher „keinen Konsens“ unter den Mitgliedsländern, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag in Brüssel. Bisher bilden die Europäer ukrainische Soldaten auf EU-Gebiet aus. Borrell sagte, die Minister hätten zwar über Forderungen diskutiert, „einen Teil der Ausbildung in der Ukraine zu absolvieren.“ Dazu gebe es vorerst allerdings „keine gemeinsame europäische Haltung“. Die Dinge könnten sich allerdings noch ändern.

Für die Ukrainer werde es insbesondere in der Region Charkiw sehr schwer und hart sein, sich zu verteidigen, wenn sie Ziele wie Artilleriestellungen oder Flugplätze auf der anderen Seite der Grenze nicht treffen könne, erklärte Stoltenberg am Rande der Beratungen. Die Kämpfe in der Region fänden teilweise direkt an der Grenze statt.(APA/Reuters/dpa)